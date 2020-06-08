戴資穎和家人、團隊到花蓮旅遊。（取自戴資穎IG）

羽球世界球後戴資穎最近和家人、團隊到花蓮旅遊，並首次體驗SUP立槳衝浪，只是在羽球場上威風八面的小戴，還在熟悉新運動的技巧，透露自己掉到水裡後很難爬上板子，也玩到暈頭轉向。

戴資穎在Instagram分享數張玩立槳衝浪的照片，看得出來她相當享受，和家人、團隊都笑得相當開心，小戴分享海上SUP心得，透露教練細心講解如何滑出去，也可以嘗試坐姿、跪姿或站姿來滑，而站姿是最難的一種，很容易掉進水裡，但樂於挑戰小戴當然立刻採取站姿，結果落水，她笑說：「掉進水裡就換到怎麼爬回板上，戴爸是第一個掉下去的，我還在那邊教他怎麼爬上去，然後我自己也是上不去，當然戴爸也是沒有成功爬上去。」

小戴補充，教練還把他們一行人拖到清水斷崖，在太平洋上玩SUP、游泳，小戴更自爆自己其實是旱鴨子不會游泳，並鼓勵球迷不會游泳一樣可以嘗試立槳衝浪，而且她還有「人體快艇」可以帶著她移動，這趟行程也讓她看許多美景，最後她也提到盡興地玩到暈了，「不得不說真的好喜歡這次空中和水中的行程，都是第一次體驗，下回有機會一定要再去，然後希望可以不要再這麼暈了。最後被拖回去的時候，教練也是教我們怎麼回到岸上，但我已經暈到不行，所以我搭了有教練划的獨木舟回岸上～是不是太幸福了？」

(中時 )