紐西蘭總理阿爾登8日宣布，隨著最後一名患者康復，紐國境內的新冠病毒病例完全消除，正式解除國內封鎖令。公私領域活動、零售餐飲業及大眾運輸工具全面恢復正常，不受社交距離限制，但邊境管制仍將繼續維持，凡入境紐國者一律得接受病毒篩檢。

(工商 )