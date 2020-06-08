美國共和黨籍前國務卿鮑爾（Colin Powell），7日在美國有線電視新聞網（CNN）表態，力挺民主黨總統候選人拜登角逐白宮大位，鮑爾批川普背離憲法，危害美國民主，他今年沒辦法支持川普。鮑爾在老布希執政時期曾領兵出征1991年波灣戰爭，後被小布希政府任命為國務卿。

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