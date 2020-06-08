孫藝珍奪下百大美女冠軍。(圖／翻攝自韓網)

美國電影網站「TC Candler」每年都會選出全球百大美女，榜單只要公布，就是話題焦點，現海外網站「starmometer」也效仿，選出「2020世界最美女星」，憑著韓劇《愛的迫降》再創事業高峰的孫藝珍奪下冠軍，打敗一票年輕女星。

「TC Candler」去年選出的百大美女冠軍是TWICE台灣成員周子瑜，不過這次她在「starmometer」排行中，僅拿下第三名，輸給冠軍孫藝珍和亞軍BLACKPINK的泰籍成員Lisa，其實今年38歲的孫藝珍，不但是男性心中的完美女神，更沒受到歲月摧殘，反而越來越美，更因《愛的迫降》受到海外粉絲喜愛，奪下冠軍似乎沒有太大爭議。

而第四名到第十名分別為，泰國女神Yaya(烏拉薩雅斯帕邦德）、BLACKPINK成員Jisoo、BLACKPINK成員Rose、「喬妹」宋慧喬、BLACKPINK成員Jennie、菲美混血演員麗莎蘇別納(Liza Soberano)、德國音樂家Sina Deinert。

(中時電子報)