高雄市長韓國瑜罷免案過關，總投票率高達42.14％，其中93萬9090票同意罷免韓國瑜，由於韓國瑜事前呼籲支持者不要投票，降低對立，因此不同意票僅2萬5051票。韓成首位被罷免的直轄市長，令許多支持韓的民眾痛心，在罷免案確定過關後，韓也發表「2感謝、3遺憾、1祝福」感言。

針對高雄「罷韓投票」結果，截至8日晚間21時許，共有2689人投票，其中對罷免結果認為滿意且呈現出高雄人的選擇的票數，僅有232票，佔總投票數8.6%；認為罷免期間充滿「國家隊」介入痕跡，對韓國瑜不公平的票數高達2425票，佔總投票數90%；另外無意見僅有32票。

針對媒體詢問是否意味交出漂亮成績單，他強調，「我沒說漂亮成績單」，這是他分內該做的事，不敢打分數，希望新的團隊有更棒表現，新政府有自己的風格，而防疫超越一切，期待做得可圈可點。

(中時電子報)