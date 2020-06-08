振興三倍券7月開跑，但也別放棄試試手氣發財的機會，威力彩已連續槓龜32期，今(8)晚頭獎獎金上看7億元，若1注獨得，將創下今年以來最高單注獎金，加上大樂透端午加碼明天開跑，有望帶動疫情衝擊下受創的買氣。

威力彩109000046期頭獎號出爐，第一區由小到大分別為：01、08、15、16、28、33，第二區號碼：06。

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(中時電子報)