疫情解封買氣回來吧！ 威力彩7億頭獎號出爐 20:542020/06/08 中時電子報 呂承哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威力彩今晚開獎。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 振興三倍券7月開跑，但也別放棄試試手氣發財的機會，威力彩已連續槓龜32期，今(8)晚頭獎獎金上看7億元，若1注獨得，將創下今年以來最高單注獎金，加上大樂透端午加碼明天開跑，有望帶動疫情衝擊下受創的買氣。 威力彩109000046期頭獎號出爐，第一區由小到大分別為：01、08、15、16、28、33，第二區號碼：06。 一切訊息請依照台彩網站公布為準 (中時電子報) #威力彩 #獎號 #出爐 #開跑 #獎金 也許您會感興趣 推薦閱讀 證交所線上台股行銷月 開跑 04:102020/06/04 財經要聞 參賽少1成 後龍西瓜大賽開跑 04:102020/06/04 地方新聞 原民國際人才培訓班 報名開跑 04:102020/06/04 娛樂新聞 豐原水資源中心啟用 第一期1.7萬戶接管開跑 12:542020/06/04 寶島 HOT大聯盟免費冷氣健檢 開跑 04:102020/06/05 產業特刊 台北傳統市場節開跑天下第一攤美食PK 14:442020/06/05 寶島 高雄100 百選美饌活動正式開跑 15:272020/06/05 生活 結合公益團體投入司法保護 收容人家庭援助方案開跑 18:502020/06/05 社會 替民眾解疫情的悶 巨城年中活動開跑 19:182020/06/05 寶島 認識西洋美術史課程 桃園蘆竹7月開跑 20:502020/06/05 寶島 財經熱門新聞 庫存爆量也沒救！美精準打擊要害 外媒驚爆華為還能活… - 財經 疫情解封買氣回來吧！ 威力彩7億頭獎號出爐 - 財經 沒華為就慘了？台積電7月恐有大事發生 - 即時 改車超過1.5萬元 要加課15％以上貨物稅 - 財經 - 工商 外資倒貨6千億認錯！小心台股「恐怖天花板」 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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