卜蜂規畫在花蓮新設5座雞場，遭逢抗爭，日前宣布全案暫停，卜蜂董事長鄭武樾指出，原是規畫設立自動化管理的新型態養雞設施，扭轉傳統雞場予人印象，這在其他國家都十分受歡迎，如今在花蓮遭遇抗爭，應是溝通不良所致，為此決定暫停投資，讓抗爭民眾沉澱一下。對於遭批「惡名昭彰」，他強調，外界指的應是去年汙泥事件，但這部分卜蜂也是受害者。

鄭武樾強調，「我是台灣人，愛這塊土地，絕對不會破壞當地環境」、「我生在台灣長在台灣，沒有做任何對不起這塊土地的事」。

他表示，汙泥事件，卜蜂也是受害者，當初是委外處理，但仍概括承受所有後果，現在也超越政府規定，先將汙泥以太空包包裝，再交給廢棄物廠商處理。其實卜蜂在大陸等其他地區，設立AI自動化養雞場，汙泥、雞糞透過發酵等多重處理，不但可去除異味，還可做為肥料等。

據了解，為能向下延伸，確保汙泥等處理水準，卜蜂有意透過合作方式，投入沼氣等綠能發電。

(中時 )