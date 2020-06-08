新任裕國（8905）董事長楊育偉，上周五召開董事會，決議通過今年第一季財報，裕國8日公布首季EPS為0.33元，高於去年同期0.25元，已向櫃檯買賣中心申報今年第一季財報，並申請恢復正常交易，全案在證券櫃檯買賣中心審議同意後，即可恢復該股票交易。

裕國今年首季合併營收4.89億元、年減22.6％，但因營業成本及營業費用同步減少，加上營業外收入淨額增加，使得稅後盈餘逾3,848萬元、年增33.99％，EPS為0.33元，高於去年同期0.25元。

(工商 )

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