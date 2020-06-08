214位接受臉書旗下基金會Chan Zuckerberg Initiative資助的科學家，聯名發表公開信呼籲臉書創辦人祖克伯，要採行嚴格政策遏阻不實資訊在社群平台散播，尤其是美國總統川普發表的煽動性言論，他日前針對全美暴動語出驚人說：「一旦有人動手搶劫，就是開槍之時。」

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