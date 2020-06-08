隨著歐洲疫情和緩，各國陸續解封，蘋果公司本周將重新開放法國、西班牙、土耳其等歐洲三國的蘋果門市。蘋果執行長庫克宣布，法國20家蘋果商店全都於9日重新開門營業。西班牙11家蘋果門市中的4家已自本月4日起恢復營業，其餘在8日重新開張；土耳其2家門市亦是自周一起開門迎客。

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