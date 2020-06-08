Mulberry於8日宣布，新冠疫情導致需求急凍，為減輕成本負擔，打算削減全球25％的人力。Mulberry警告，即便門市重新開張，中期營業額可望逐步回溫，社交距離措施、遊客數量銳減加上客流量下滑，仍將持續衝擊營收。Mulberry股價今年迄今跌掉30％。

(工商 )