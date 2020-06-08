英國三大航空英國航空（British Airways）、易捷航空（EasyJet）和瑞安航空（Ryanair）聯袂開砲，不滿強生政府要求包含英國公民在內的入境旅客，8日起須自主隔離14天，痛批「不合理」也「不合比例原則」。航空業者擔心此舉會扼殺旅行意願衝擊公司財務，不排除對政府提告。

(工商 )