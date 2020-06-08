德國聯邦統計局8日公布，新冠疫情衝擊下，4月工業生產經月曆調整後，較前月大減17.9％，創1991年1月有此紀錄以來的最大跌幅，甚至大於受調經濟師預測的16.8％；與去年同期相比，減幅達25.3％。3月數據則經過上修，從初公布的月跌9.2％縮減為8.9％，原本年跌11.6％改為11.3％。

(工商 )