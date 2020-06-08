隨疫情解封，各地出現旅遊人潮，「龜山島開放觀光20周年慶」全面啟動，盼能振興觀光，宣布8月1日當天，姓名中有「龜」字的民眾，可以免費登島，限額20名。優惠一出立刻掀起網友討論，疑惑究竟全台有多少人有這個資格？怒轟是沒誠意的優惠。國民黨立委葉毓蘭也批評，「觀光局實在是在討罵！誰的名字會取龜？」

觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處為慶祝「龜山島開放觀光20周年」，舉辦「老龜友尋根活動」，過去是龜山島國小畢業師生、駐地警察、官兵、醫生及護士可以於8月1日一同回娘家。另外，活動當天姓名字中有「龜」字民眾，可獲得免費登島，限額20名，額滿為止。

但是名字裡面有「龜」字可以免費登島，訊息在網路廣傳後，引發網友罵翻，「到底誰的名字裡面會有龜？」葉毓蘭質疑，誰的名字會取龜？沒有聽過龜兒子、龜孫子都是罵人的話嗎？且不是文雅不文雅的問題，而是這個字的筆劃實在很多。

據聯合報報導，觀光局稍早澄清，東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處回應，東北角沿線的大溪社區的龜山里就有一位民眾，叫做吳龜雄。龜山島原居民的頭城鎮代簡英俊也證實有這位里民，已高齡70餘歲。

觀光局的回應一曝光，許多網友看了仍很氣，回應「誰不知道真的有人，是誠意問題」、「開給日本人的活動 台灣人湊什麼熱鬧？」、「大家是笑你這條件限時間限額20名，不是懷疑沒人有龜好嗎」。

(中時電子報)