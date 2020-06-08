日本東京都知事小池百合子在接受英國《金融時報》表示，明年東京奧運想要如期舉辦的前提就是各國選手和民眾能夠自由進出日本。

為了阻絕新冠肺炎疫情的擴散，日本目前已禁止了100多個國家和地區的非本國人民入境，倘若明年仍無法有效控制住疫情，國際社會還是沒有開放各國人民進出的話，那麼部分頂尖運動員就可能會選擇放棄參加東京奧運會了。

小池百合子說，東京奧運延期1年，造成了數十億美元的損失，希望能藉由削減部分成本，比入開閉幕典禮簡單些，由此來彌補經濟損失缺口。

延期後的東京奧運預定在明年7月23日開幕，8月8日閉幕。小池百合子表示，現在是舉辦本屆東京奧運最困難的時刻，但我們依舊保持著希望和樂觀，同時也期盼國際品牌贊助商能多支持。

小池百合子說，東京奧運延期導致延伸出來的成本不僅是東京都的事情，也是日本政府、國際奧會和國際殘障總會的事，我們需要更多的討論以及東京民眾的全力支持。

(中時 )