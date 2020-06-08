日前全聯和黑人牙膏合作聯名推出了「牙膏巧克力蛋糕」，引起熱烈討論，網路上出現不少勇者試吃，但有吃過的網友卻直呼「牙膏都比這好吃」。而今日有網友就在全聯裡直擊，牙膏蛋糕開始有6折，「黑人叔叔臉都綠了」。

原PO在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》貼出一張照片，照片可見全聯的甜點冷藏櫃上有滿滿的黑人牙膏巧克力蛋糕，然而這款黑人牙膏近日才推出，卻已經開始有6折折扣。原PO透露，自己剛剛去了全聯，看到這景象，滿滿的六折，「黑人叔叔的臉都綠了」。

現在蛋糕沒賣多久，就被網友發現已經在特價。(摘自臉書社團《我愛全聯-好物老實説》)

貼文在短短兩小時內竟吸引了近5000人按讚，底下留言討論也十分熱烈，「超可憐，我們這週末連續兩天的試吃會，完全沒人靠過去」、「我實在沒勇氣嘗試它」、「剛剛都的全聯看到都笑了，吃他要有勇氣」、「蛋糕捲跟可麗餅可以買啦！」、「第一次看到新品剛出，沒甚麼人買」。

(中時電子報)