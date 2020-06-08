受新冠肺炎疫情影響的雄獅旅遊（2731）衝刺國旅傳捷報，雄獅昨（8）日宣布成功爭取紅崴科技集團的國旅獎勵旅遊團600人大單、並已簽約，5天4夜花東之旅預計8月11日起出發，為新冠肺疫情爆發後迄今，旅行社成功爭取企業獎勵旅遊團的第一張大單。

面對疫情衝擊，雄獅旅遊打破過去成功框架，董事長王文傑提出新的營業模式，宣示正式轉型成「生活文化產業」集團，並整合集團力量，移植過去出境旅遊的成功經驗，佈局一半的員工搶攻國旅市場商機，同時加大國旅的深度和廣度，固守並擴大北、中、南三大客源地的經營，並深化全臺七大目的地的經營和在地談判力道，期以發展臺灣的新型態旅遊，同步提升旅遊服務質量，期能在後疫情時代開創新局。

紅崴科技集團自創立以來致力推廣「全方位的科學養生保健之道」，為感謝同仁的付出，往年皆會舉辦海外獎勵旅遊。今年紅崴原計畫帶集團GoodARCH事業的夥伴與家人搭乘郵輪到日本賞櫻，惟新冠肺炎疫情爆發，考量所有夥伴的健康與安全，將獎勵旅遊規劃延至年底，另行規劃義大利、北海道、澳州等其他地區。但緊接著疫情擴大至全球，集團決定暫停今年所有國外獎勵旅遊規劃。鑑於政府超前部署、有效控制疫情，紅崴科技集團創辦人謝進興決定將今年改在國內舉辦獎勵旅遊。

由於紅崴科技集團GoodARCH事業的夥伴與家人大多居住於在臺灣西半部，非常嚮往花東地區的絕美風景，雄獅此次特別規劃申請台鐵專列，打建幸福列車，走訪花東知名景點，如太魯閣、馬太鞍濕地、池上伯朗大道、賞鯨等，住宿當地國際五星級飯店，並規劃2場擁有在地原民特色的歡迎晚宴及晚宴，讓紅崴科技集團GoodARCH事業的夥伴和家人們在今年夏季透過歌舞歡騰一掃陰霾，同時享受大自然的純淨。

(工商 )