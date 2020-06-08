市場調查機構IDC表示，疫情讓台灣整體PC市場第一季出貨量比去年同期大增8.2％，其中，筆電出貨量年增率更高達12％，但是，IDC仍預期全年在疫情衝擊經濟與預算緊縮下，今年下半年台灣PC出貨量將比去年同期大幅衰退10.7％，全年也將年減3.4％，台灣平板電腦與智慧型手機市場受COVID-19疫情影響最鉅，市場總量倒退九年，明年才有機會重見成長。

IDC表示，ICT市場中以硬體受COVID-19疫情影響最大，第一季台灣PC市場（包括桌上型電腦、筆記型電腦與工作站）共55.5萬台，比去年同期成長8.2％，市場明顯受到在家工作及宅經濟升溫帶動，需求強勁。

IDC表示，在疫情影響下，筆記型電腦兼顧便攜性及生產力，為企業或員工個人搶購的首要裝置，而且在宅經濟刺激下，家用產品也有不錯表現，第一季台灣筆電出貨量年增率大增12％，即使有些供不應求，然而供應鏈復工比預期好、加之有品牌廠多準備的庫存支撐，都是第一季市場表現良好的重要原因之一。

隨著疫情在國內獲得控制，先前暴增的遠距工作需求逐漸降溫，然而歷經第一季的搶購潮後，通路普遍庫存水位不高，且後續供應鏈恢復狀況已至少達8、9成以上，PC廠商先前的訂單預期將在第二季大量到貨並補足通路庫存，IDC預期，第二季台灣PC市場出貨量將季增2.7％。展望下半年，在疫情衝擊經濟下，預計企業及個人預算將緊縮並轉趨保守，IDC對PC市場下半年預估年減10.7％，而2020年全年度為負3.4％。

而在平板電腦方面，IDC表示，台灣第一季出貨量年減幅度高達46.3％、僅有13萬台，其中，第一季商用平板出貨量年增率達37.6％，但消費用平板出貨量年減幅度亦高達55.9％，預期今年全年台灣平板市場出貨量將下滑24％、至76萬台，不過，商用平板仍維持增長，年成長幅度達22.8％，市佔亦提升至20.5％，至於今年台灣整體平板市場出貨量預估將降至76萬台，年減幅度則由13.9％、下修至24％。

智慧型手機也是疫情影響重災區，IDC表示，第一季台灣智慧型手機市場量為135萬台、年減18.6％，雖然台灣的疫情相較其他國家為輕，但仍因為國際緊張的氛圍而連帶減緩台灣消費者的換機需求，加上部分廠商沒有在第一季上市新機，舊機型也因供應短缺及產品週期進入尾聲而減少出貨，使得第一季狀況雪上加霜。

IDC認為，疫情後的經濟衝擊導致消費者需求減弱的情形將會持續影響第二季、甚至下半年的市場表現，直到5G商用開台，新機陸續上市才有望使下滑幅度稍作趨緩，預期第二季台灣智慧型手機市場出貨量還是下滑，下半年也將由原本預估年減4.8％、下修至年減5.7％，2020全年台灣智慧型手機市場出貨量下滑11.4％、至572萬支。

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