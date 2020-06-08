新北市政府警察局土城分局廣福派出所日前接獲報案，稱學府路一段發生交通阻塞問題，警員林弘翊、陳彥儒立即前往處理，發現一輛貨運車拋錨停在路中，導致後方車流阻塞，等不及拖吊車，林員呼叫支援警力，警員許峻豪、陳彥儒接獲支援通報趕赴現場協助處理拋錨車，在員警們合作無間下，短短幾分鐘內就將貨運車推至較空曠地點，等待拖吊車救援，貨運司機相當感謝員警的即刻救援，也讓打結的交通狀況恢復正常。

109年6月4日15時許，土城分局廣福派出所接獲民眾報案，表示學府路1段發生車流堵塞，疑似一輛送貨貨車拋錨事故，警員林弘翊、陳彥儒立刻前往處理，經詢問貨運車駕駛，其表示開至一半就莫名失去動力，也無法再發動行駛，不過已經有請公司調派其他人力前來協助，只是公司位於新莊，過來路程約30分鐘以上，加上拋錨車停在道路正中央，後方用路人、車都需繞過貨運車能繼續通行。

於是林員決定先行呼叫警力，警員許峻豪、陳彥儒前往協助，由貨運司機車上控制方向，3名警力合力推車，1名警力在前方交通疏導，終於成功將載著滿滿貨物的貨運車移到路旁等在救援，讓交通恢復順暢，唐姓司機表示感謝警方協助，後續再聯絡公司前來盡速將故障車輛排除。

土城分局呼籲各位駕駛人在上路前應先檢查車輛狀況，避免行駛中發生事故造成自身、其他用路人安全，或財物損失，得不償失。

(中時 )