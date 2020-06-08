繼2019年中美貿易戰後，掀起一波台商與熱錢回流潮，緊接而來2020年新冠肺炎、美國無限QE，各國央行紛紛降息，為了彌補因為疫情對全球經濟帶來的衝擊，面對資金積極流進投資市場，台灣正處於低利率時代，高端資產客與保守的定存族最有感，做好資產配置財能夠守財。

購屋成本更低 順勢帶動買氣

專家表示，這波疫情來勢洶洶，台灣在疫情上防守得當，防疫期間賞屋熱度未減，疫情衝擊下原本強勁的剛性需求變得更強勁，自住客居住觀點洗牌，租屋客省思直覺購屋有其必要，加上持續加零情況下民心穩定，又央行降息，目前銀行房屋貸款利率最低約1.36%，購屋成本更低，反向讓買氣持續升溫。

景美溪唯一新成屋 即買即保值

識貨買家都知道，標的物絕對要選擇具有保值性的商品，地段價值與稀有性是二大成交關鍵。以近期市場上傳出熱銷佳績的「天際Skyline」為例，基地位於景美溪畔的唯一新成屋建案，距離景美站550米，擁有強大的捷運通勤優勢，為此路段唯一鋼骨SRC地標住宅大樓，論地段、交通與產品規劃皆具備極大的優勢。

消費者購屋第一時間絕對需要考量房子保值性。/業者提供

專案經理林蕙芊表示，消費者購屋第一時間絕對需要考量房子保值性！台北市因為機能完整及資源豐富，土地開發飽和，都更整合不易，故台北市新成屋供應量少，「天際Skyline」鄰近捷運，富商業活動及學區優勢，周邊換屋或置產需求性高，因供給量少而需求量大，即刻購買等於即刻保值，很適合置產自住的客層。

「天際Skyline」27樓鋼骨SRC建築/業者提供

地標建築保值性強 豪宅團隊精工打造

地標建築更保值，「天際Skyline」27樓鋼骨SRC建築，台灣第一中鋼所打造與責任施工，結構同步台北101大樓，加上基地為岩盤地質，基礎地質穩固，建築入岩，SRC鋼骨結構抗震性高，久住安心也放心。外觀由豪宅御用大師，呂建勳負責操刀，公設則為WHOTEL御用團隊規劃設計。

高綠覆率環境 交通機能全到位

「天際Skyline」環境綠意無限，正對仙跡岩，轉彎是河濱公園，此外交通與生活機能也具備優勢。除了走路550米到景美站之外，開車5分鐘接上水源快速道路，接軌台北市與新店生活圈，7分鐘秀朗橋串連64快速道路與國道三號。生活機能步行全享有，4分鐘近取景美夜市、瀚星百貨，6分鐘走到愛買、燦坤、全聯、星巴克、麥當勞等。學區也很優質，景美國小、景美國中、景興國中、滬江高中、世新大學，對於家中有小孩的家庭，從幼稚園到大學都可以不用離鄉，教育資源非常豐富。

(中時電子報)