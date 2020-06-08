挺韓團體貼出向台北市政府新工處申請路權的單據，並呼籲支持者放膽參加。（民眾提供／李文正台北傳真）

韓國瑜和許崑源於2018年市長選舉前合照。（資料照片，劉宥廷翻攝）

高雄市長韓國瑜6日罷免通過，另外高雄市議會議長許崑源身亡。挺韓團體表示，已申請到凱道13、14日路權，將號召群眾到總統府前抗議。

高雄市長韓國瑜罷免投票6日通過，高雄市議長許崑源也在同日晚間墜樓身亡，引起韓粉憤慨，挺韓團體「第三勢力333政黨團結聯盟」成員在臉書聲稱，已向北市新工處申請到凱達格蘭大道13、14日路權，要號召抗議韓國瑜遭罷免，並悼念許崑源。

北市新工處表示，8日確實收到13、14日凱達格蘭大道路權申請，申請人是個人名義，後續仍須審核評估是否核准。

新工處表示，6月13日上午8時至6月14日晚間10時，凱達格蘭大道1號（不含）至凱達格蘭大道2號（不含）北側確實有人申請，不過，因涉及個資，所以不能透露申請人姓名。

新工處指出，申請人在今天深夜11時59分前必須繳納申請費用，確定繳納後，新工處與警察局將聯合審核路權。

警方表示，目前尚未接到正式的申請，若有人來申請，警方將會依照規定受理，不過，連續2天除了申請路權外，尚須警方核准申請集會，警方也將協調是否集中在13日，也可集中警力維持秩序，避免影響其他用路人的權益。

警方表示，為了防範脫序行為，警方近期就會在博愛特區、總統官邸等政要機關周邊，加派警力進行維安。13、14日時，也會視群眾抗議情況，調整維安警力並是否進行交通管制。

「第三勢力333政黨團結聯盟」成員在臉書表示，暫訂6 月13周六及14日周日在凱道集會；主辦團體包括愛台灣聯盟、第三勢力333政黨團結聯盟、民主黨（民主監督聯盟）、共和黨，該成員呼籲韓粉勇敢站出來，還韓國瑜公道，並悼念許崑源。

(中時電子報)