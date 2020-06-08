交通部今天表示，交通部主任秘書由總務司長黃荷婷調任，，成為交通部近20年來首名女性主秘；交通部總務司長則由參事黃定環調任。人事案已獲行政院核定，明起正式生效。

現年46歲的黃荷婷，國立中興大學法律研究所碩士，87年公務人員高等考試三級考試法制類科及格，歷任勞動部副司長、臺中市政府勞工局局長、經濟部投資審議委員會副執行秘書、本部參事及總務司司長等職務。

官員表示，黃荷婷在華航、長榮罷工期間，以其勞動法規專長及實務經驗，協助交通部與勞動部、勞工團體協調，有助罷工平和落幕。擔任交通部參事期間，主責勞資關係，協助交通部與轄下中華郵政、中華電信、台鐵、桃機公司、港務公司、華航、高鐵、世曦等事業單位企業工會溝通，化解長年爭議，並爭取員工待遇合理化及提高福利。

現年59歲的黃定環，東吳大學歷史學系畢業，76年特種考試法務部調查局調查人員考試乙等考試調查人員類科及格，歷任本部秘書、本部電信總局專門委員、國家通訊傳播委員會專門委員、本部副司長及參事等職務。

交通部強調，黃主任秘書及黃司長二人資歷完整且具高度專業，相信9日上任後必能駕輕就熟，發揮管理與協調長才，協助部、次長推動各項業務。交通部主秘陳進生調任參事，持續協助部務推動。

(中時 )