高雄市民成功罷免市長韓國瑜後，網路流傳出現罷免時代力量高雄市議員黃捷言論，而「罷捷」活動今(8日)起正式恢復，「罷捷」連署發起人王先生透露，今天早上9點至晚間7點，總共收到580份連署書。有許多網友也在網路討論，關於恢復罷捷活動一事，有人認為「做得好就不用怕」，但也有人認為「才連署幾份」。

針對此事，黃捷也在臉書寫道，「我誠懇呼籲大家能平靜看待不同立場的聲音，也請具有影響力的意見領袖們，切莫再製造對立！至於很多人擔心我的人身安全，也感謝大家的關心，我會小心安全並已請警政單位協助留意，願反撲的力道就停在這裡。」

王先生怒嗆，黃捷身為議員，卻沒有幫鳳山民眾爭取什麼建設，只會靠消費韓國瑜增加自己知名度，她是第一任，專業性不足，出現荒腔走板言論，嚴重很打擊議員的形象。

而罷捷活動今天開跑，不少網友就在批踢踢上討論，有網友留言表示「才連署幾份 韓糞老人加油好嘛」、「戰神被罷免的時候怎麼沒講話」、「到時候看到反對票又要崩潰了」；另外，也有人認為「不是吹噓自己很老很厲害哈哈，欺負小妹妹好棒棒」、「我真的覺得好的議員很少了」、「我鳳山人，我挺捷，我驕傲」。

(中時電子報)