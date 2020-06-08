美國股指期貨週一走高，延續了上周因對經濟復甦的樂觀情緒而大幅上漲的勢頭。但漲勢已收歛，今日美股開盤道瓊漲160點或0.59%。但漲勢接續展開，5分鐘後道瓊漲勢來到220.1點或0.81%，報27331.0點，標普500漲14.3或0.45%，報3208.2點，那斯達克漲13.3點或0.14%，報9827.4點。

道瓊指數上周上漲6.8%，標普500指數上漲4.9%。那斯達克綜合指數上漲3.4%，自2月19日以來首次收於創紀錄水平。以科技股為主的那斯達克指數是三大股指中，首個回升至冠狀病毒大流行，導致全球經濟停滯以來的紀錄高位。截至上週五收盤，標準普爾500指數今年以來僅下跌1.1%。今年，大盤指數一度下跌了30%。美元指數回到97關卡上方附近，最高97.08。有分析認為，上週五出爐的美國非農數據表現強勁，或帶動美元反彈。

消息面來看，本周市場將迎來聯準會利率決議，以及美國CPI等重磅經濟數據。若無重大意外，預期這一積極的預期方向還會延續相當長一段時間，直至支撐最近市場回升的因素出現變化：聯準會近乎瘋狂的寬鬆舉措，經濟數據回升方向被逆轉。本周市場將主要關注聯準會利率決議如何回應5月份的非農報告。

此外，目前，許多投資者預計經濟低迷最糟糕的時期可能已經過去，這促使投資者不再消化聯準會實施負利率的可能性。目前的利率期貨合約顯示，未來三年不存在負利率的可能性。

宏利資產管理（Manulife Asset Management）投資組合經理Chuck Tomes表示：「負利率預期在過去一段時間內迅速轉變，市場已經調整了預期，認為未來經濟數據不會像之前那樣糟糕。」

(中時電子報)