AXAICS為基礎平台所製造的狙擊步槍可依需求制定不同的口徑、射擊模式和槍管組合，另有附加滑軌和可調整腳架。（圖／Accuracy International官網）

美國總統川普日上周前往華盛頓聖約翰教堂擺拍引發美媒與網路的強烈批評，不過有些媒體特別注意到保護川普的特勤人員所持的狙擊步槍。據美媒引述專家的話說，這把巨大的AXAICS狙擊步槍引起許多聯想，他們估計這把先進狙擊步槍及其相關配件要價高達1.33萬美元（合台幣約40萬）。

美《動力》(The Drive)雜誌報導說，美國的電視觀眾上周看到一段奇怪的畫面：兩名白宮特勤組狙擊手與政府官員一同步行前往川普進行擺拍的聖約翰教堂，其中一名狙擊手攜帶具有十足未來感的巨大步槍，在網路上引發了許多討論與聯想。

報導說，這款狙擊步槍是以英國精密國際（Accuracy International）公司所研發的栓動AX框架系統（AXAICS）為基礎平台所製造的狙擊步槍，該高精度狙擊平台可依執法部門或軍方的需求制定不同的口徑、射擊模式和槍管組合，另可依客戶需求附加有Picatinny滑軌和KeyMod固定架的可調整式腳架。

AXAICS狙擊步槍可以發射.308溫徹斯特彈藥.338拉普阿馬格南彈藥。該公司還生產基於「變體AX框架」狙擊系統的.50口徑反器材步槍。畫面中美總統特勤處狙擊手攜帶的步槍最有可能是裝有.300溫徹斯特馬格南彈藥或.338拉普阿馬格南彈藥。

報導指出，這把狙擊步槍還配備了消音器和高倍率狙擊鏡。狙擊鏡似乎是德國施密特─本德爾公司5-25×56 PMⅡ型，價格約為4500美元，而配備齊全的AX系列步槍售價約為7000美元。加上消音器1500美元，重型支架300美元。因此，這樣一套現成武器系統的總價約為1.33萬美元（約合台幣40萬元），當然，美國政府合同價格另當別論。

美國特勤組狙擊小組還包括另一名配備SR-25半自動狙擊步槍的狙擊手或觀測手。觀測手的狙擊步槍射程與精度較差，但火力較猛，適合中距離射擊，主要用於保護狙擊手作業。

(中時電子報)