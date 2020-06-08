周一越南與歐盟完成了貿易協議，核心重點是打破關稅。當下個月生效時，歐盟將取消其對越南商品的85％關稅，並在接下來的7年內，逐步削減其餘關稅。同樣的，越南也取消對歐盟出口產品的49％進口關稅，並在10年內達成0關稅。此舉將可能大幅促進越南的經濟增量。

美聯社報導，越南在新冠病毒疫情控制得當，得到許多國家的認可，與歐盟的關稅協議將是走出經濟低谷的重要動力。

該協議於去年6月在河內簽署，並於2月獲得歐洲議會的批准。

當冠狀病毒在中國大陸大流行時，越南的反應相當迅速，他們在一月份封閉了與中國大陸的邊境，二月份再關閉了與世界其他地區的邊境，同時，立即執行全國大範圍的停工，一直持續到四月底。如此迅速而嚴厲的措施，使越南境內僅有300多起零星病例，而且沒有已知的死亡病例。

儘管如此，由於國內外停工，限制了貨物和人員的流動，經濟當然受到了打擊。

越南是基礎製造業大國，代工生產運動服、運動鞋，以及電子產品。(圖/美聯社)

這場大流行揭示了越南製造業的缺陷，就是原料相當依賴中國大陸。當越南的工廠重新復工後，由於缺乏來自中國大陸的材料供應，產量仍然受到限制。這對於越南如今主要出口產品：紡織品、鞋類和電子產品來說，影響相當明顯。

分析師說，新冠病毒雖然沒有造成越南的健康危機，卻顯示了貿易鏈上相當依賴中國大陸的缺點。因此與歐盟的自由貿易協議（EVFTA）來的正是時候，因為各方都意識到，他們需要進行供應鏈多樣化的修正。

根據歐盟的數據，越南是歐盟在東南亞國家當中，第二大的貿易夥伴，去年的雙邊貿易額達到560億美元。

報導稱，越南雖然是共產黨國家，不過也致力於可持續發展的標準，包括改善其人權記錄、保護勞工權利，以及接受《巴黎協定》，同意緩解氣候變化的承諾。

同時，越南也積極加入「跨太平洋夥伴關係全面進步協議」(TPP)，並且也同意類似的承諾。

越南進行經濟改革，以融入全球經濟已30多年，這個擁有9500萬人口的國家，正在崛起為製造業強國，但它還有很長的路要走，人均收入遠遠落後於新加坡，香港和馬來西亞，也不到泰國的一半。

(中時電子報)