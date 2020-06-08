納達爾（見圖）暴力式的打法，和費德勒相當不同。(資料照／美聯社)

瑞士職業男網大師費德勒（Roger Federer）和西班牙男網巨星納達爾（Rafael Nadal）是當今最出色的選手們，兩人的成績也足以在網球史上留名，但兩人球風迥異，澳洲前溫布頓男單冠軍凱許（Pat Cash）形容，兩人就像是電動車和法拉利，各有特色。

凱許最近接受《Ubitennis》訪問時說，談到費德勒和納達爾完全不同的比賽風格，他說：「費爸非常的穩定，他在連續36場四大賽至少打進8強的次數，是很了不起的紀錄，他真的很驚人，我自己是個表現比較有起伏的選手，我很欣賞可以一直保持不受傷的人；至於納達爾，我想他擁有更多力量，就像會透過重訓或其他方式增強體能的人，所以我認為這兩位好手，費爸比較像是電動車，納達爾則像法拉利跑車。」

體育網站「Essentially Sports」贊同凱許的看法，跟其他選手相較，費德勒一直是狀態最穩定的選手，也比較少受傷，這也是他之所以38歲了還能叱吒賽場的原因之一，這在許多運動來說是相當少見的，而在生涯四大賽冠軍數目上，費德勒20座單獨領先，但比他年輕4歲的納達爾只差1座，還不確定誰會在這場競賽中獲勝，但兩人的良性競爭，會是很有娛樂性的一齣好戲。

(中時 )