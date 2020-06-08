隨著疫情趨緩，中央宣布將自7日起解除各項防疫管制，新北市長侯友宜6月3日於市府防疫會議上宣布，新北市轄內密閉式飲酒及娛樂場所自6月8日起「有條件開放」營業。開放營業後，新北市府為查核業者相關措施是否落實，特於今(8)日晚間進9時由副市長謝政達率隊到夜店場所檢查公安。

新北市府公共安全聯合稽查小組，包括消防局、工務局、衛生局、經發局、警察局等擇定「三重區」2處密閉式飲酒及娛樂場所進行公安防疫臨檢，查核是否落實實名制、保持社交距離及提供乾(或溼)洗手設備等防疫措施，並同時檢查公共、消防安全、衛生、營業登記等項目執行聯合稽查，並於同一時間由警察局針對全市141家同業業者等室內密閉空間擴大臨檢，以檢視每一家業者有無落實防疫政策。

謝政達指出，密閉式飲酒及娛樂場所之營業特性，很難保持社交距離，新北市雖然於6月8日起開始解封復業，惟業者必須採實名制管制出入。（讀者提供/吳家詮提供）

謝政達指出，鑑於密閉式飲酒及娛樂場所之營業特性，很難保持社交距離，新北市雖然於6月8日起開始解封復業，惟業者必須採實名制管制出入，若無法保持社交距離，需嚴格要求戴上口罩，並且還要落實公安及消防安全，讓消費者安心，倘若業者無法保持社交距離、沒有落實防疫措施，市府聯合公安小組將會針對店家加強稽查之頻率。

同時，他呼籲所有室內密閉場所業者及一般市民，國內雖然已連續多日未有確診案例，惟國外疫情仍然嚴峻，近1週每日仍以增加十萬以上病例增加，請儘量少至人多、不通風公共室內場所消費，如無法保持社交距離，請務必戴上口罩，以免再次發生衍伸交叉、群聚感染之情事，請店家及民眾持續落實防疫工作，共同維護防疫的成果。

新北市6月8日起開始解封復業，若無法保持社交距離，需嚴格要求戴上口罩，並且還要落實公安及消防安全，讓消費者安心。（讀者提供/吳家詮傳真）

(中時電子報)