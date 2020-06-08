日本野球機構（NPB）為了安全迎接19日新球季開幕，決定對12支球團實施全面PCR檢測，徹底防杜新冠肺炎疫情，包括教練、球員、工作人員、裁判，總數大約2000人。1個檢體樣本需花費2萬日圓，2000人至少就是4000萬，球季開幕後還要每個月檢測一次。

NPB會長齊藤惇表示，「為了球季安全起跑，必須這樣做。」日前坂本勇人、大城卓三呈「微陽性」反應，讀賣巨人隊全體已做完PCR檢測，其餘的11支球隊將在開幕前完成。接下來以每個月一次的頻率繼續檢測，直到疫情緩和為止。

今（8）日的「第9次新冠肺炎疫情對策會議」是由日本職棒、職業足球J聯盟和專家，透過視訊會議的方式舉行。日職除了全面實施檢測外，也制定了相關的規定，例如若有人出現症狀，必須立刻通報接受PCR檢測，以及隔離治療。痊癒後還要再檢查，然後隔離14天才能復出。

坂本、大城的檢測出現問題時，巨人隊的練習賽立刻暫停，如果球季開打後發生類似情形該怎麼辦？齊藤惇說，日職計劃組成一個「臨時實行委員會」來處理；專家則建議，為了安全起見應該立即停賽。

(中時 )