疫情趨緩，藝文團隊無不歡喜迎來場館解封。明華園總團搶攻端午連假檔期，搬演由國家文藝獎得主陳勝國編導的90周年大戲《大河彈劍》，敘說戰場亂世下的人性光輝。總團長陳勝福表示，《大河彈劍》說的是兄弟如何在混亂時代下打出一片天的故事，如同明華園要以《大河彈劍》打破疫情一樣，希望觀眾能走進戲院開心看戲。

陳勝福形容，明華園總團在上半年簡直因疫情而「動彈不得」，「我們的觀眾多是爸爸帶阿公阿媽，或是全家人一起出動，人數限制對我們影響很大。上半年幾乎是零收入，國內外演出均延期或是取消，估計整體短收5千萬。」

但明華園總團並未因此鬆懈。陳勝福表示，身為負責人，維持劇團正常運作也是讓團員保持正常生活步調的關鍵，演出停擺期間仍持續排練，團員薪水也沒少發，為的就是希望能在解封之際，迅速拿出最精采的表演，「人說台下十年功、台上三分鐘就是這樣，我們不能讓觀眾等待。」

明華園總團日前響應台灣戲曲中心發起的「戲曲防疫新生活」線上串聯活動，釋出《大河彈劍》演出片段。有飾演李世民的孫翠鳳教大眾戴口罩，還有孫翠鳳的學生吳米娜扮演隋朝將軍，與戴著寫有「疫」字口罩的突厥大將對戰，藉由隋朝將軍的猛攻，象徵擊退疫情的期許。

陳勝福表示，《大河彈劍》是以隋唐烽火亂世為背景的歷史大戲，描述李世民、李軌、李靖三人在槐樹下結金蘭，但卻因亂世，讓三人陷入要顧江山，還是要顧兄弟情的抉擇，「飾演李靖的李郁真是孫翠鳳的徒弟，所以這齣戲對明華園而言，也具有『傳承』的意涵。」

陳勝福表示，《大河彈劍》原定在上半年巡迴演出，此回受嘉義市文化局邀約，在端午連假開演，雖演出前工作細項繁多，如調整燈架、吊桿等，但團隊卻也忙的相當期待，期待能與許久不見的觀眾，在戲院裡相見。

(中時 )