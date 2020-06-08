端午節即將到來，為了讓慢性病或是高血壓、高血糖、高血脂病友也能享用粽子，中國醫藥大學新竹附設醫院營養師黃琳惠、吳婉瑜和黎姵吟提醒，只要攝取適量，把握低糖、低鹽、低油、高纖及均衡飲食原則，仍可享用粽子。

黃琳惠指出，粽子大小、作法、餡料都會影響熱量，為了避免使粽子乾柴，一般會使用五花肉，糯米也經過大量的油拌炒，一顆粽子熱量約500到600大卡，體重60公斤要跑73分鐘才能消耗，而豆沙粽熱量約380大卡，同體重者也要慢跑45分鐘。

吳婉瑜建議吃粽5原則，包含降低熱量、慎選食材、替代正餐、搭配蔬果、少用沾醬。在連鎖通路購買時，可先看營養標示，食材則可以添加全榖雜糧為主，可增加維生素及礦物質的攝取。

餡料部分則可以菇類、竹筍等富含纖維素的天然食材，高血壓、、高膽固醇或心血管疾病的病友，則應減少食用飽和脂肪及膽固醇較高的鹹蛋黃、五花肉，可用禽肉或瘦肉取代五花肉、以栗子取代鹹蛋黃等。

另外一天以最多一顆粽子為正餐，不要當點心吃，避免過度攝取引起肥胖，並可搭配蔬菜、水果，增加飽足感及促進腸胃蠕動。

(中時 )