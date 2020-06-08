受美國企業財報利多及全球央行積極降息的影響，金融市場無懼美國新冠疫情的蔓延與社會紛擾，再次上演資金行情。過去短短一周內，不只美股買盤表現熱烈，就連美國以外的金融市場也開始跟上；特別是外資再度重返亞洲股市，不但使得亞股在上周再次全面收紅，陸、印、台、韓四地股市也出現了外資齊買的現象，程度之熱烈彷彿回到疫情爆發前。

根據統計，大陸與印度股市是外資在上周買入金額最大的兩大亞洲經濟體，分別淨流入33.81億美元與25.97億美元。外資連續買超大陸A股或許司空見慣，但外資上周在印度股市的買超金額，卻創下了自2019年以來至今的最高記錄，顯示雖然印度的疫情依舊嚴峻，但在資金行情的簇擁下，跌深的印度股市已吸引外資進駐。對台灣和南韓，外資分別回補14.7億美元和3.48億美元。

值得一提的是，資金重返亞洲的效應也反映在東南亞股市上。上周外資對印尼、泰國和菲律賓股市分別買超2.33億美元、1.90億美元和0.58億美元，三地股市當周分別強彈4.08％、6.91％和10.72％；至於馬來西亞和與越南股市，外資在上周雖賣超，但當地股市不跌反漲5.63％和2.51％，東協股市出現了自疫情以來首度的全面上漲跡象。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，一如先前預期，只要歐美疫情沒有出現惡化跡象，亞洲製造業將率先復甦，如今大陸製造業數據連續兩個月回溫，再加上科技需求旺盛，所以亞洲科技供應鏈也同步受惠；更重要的是，由於許多國家將在本月開始陸續解封，讓市場對重啟經濟重燃期待，在資金充沛的環境下，資金自然會重返過去跌深的市場，從上周外資開始全面返回亞股可見一斑。

林雅慧指出，最近美國公債殖利率反彈快速，已從今年最低的0.33％反彈到0.89％，雖然從絕對數值上來看美國通膨依舊偏低，但從漲幅來看，公債市場卻出現明顯的變化，代表市場資金的風險偏好升溫，股市也會優先反映市場度重啟經濟的期待。

林雅慧表示，雖然中美之間的貿易與科技紛爭越演越烈，但目前全球製造業還是以亞洲為中心，而大陸雖然有出現製造業外移到東南亞的跡象，不過東南亞各國最大的出口對象卻還是大陸，再加上偏低的油價對亞洲製造也是利多，可見當全球對重啟經濟燃起期待時，製造業就會比就業市場更快速復甦。

摩根亞太入息策略產品經理張致寧表示，由於亞洲疫情有望先進先出，所以根據最新統計，新興亞洲第二季的區域經濟成長率，較前期相比可望增長10.4％，整體新興市場只有2.1％，成熟國家更是衰退41.5％；而反應在EPS年增長預估上，2021年新興亞洲企業獲利最強的市場當屬南韓的44％，其次是印度的27％，再其次是泰國的22％與菲律賓的21％，可見新興亞股的價值優勢已經浮現。

林雅慧指出，市場現在已經逐漸把焦點轉向到明年的獲利預期，所以對長線投資人來說，股市今年雖然還會上下震盪，但只要堅守長期投資法則，亞洲股市在明年應可帶來不錯的投資回報。

(工商 )