經濟逐漸步上正軌 美股長線看俏 21:492020/06/08 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 6月5日當周公布的美國經濟數據多數皆有改善，其中就業報告超大幅優於預期，非農就業重回增長，失業率也下滑，大幅提振市場對經濟復甦的信心。投信法人指出，美國經濟逐漸步上正軌，美股長線看俏。 日盛全球智能車基金經理人馮紹榮表示，ECB購債規模再提升，種種利多帶動先前受疫情影響較深的能源、金融、工業等類股強勢反彈，那斯達克指數仍在6月5日盤中改寫歷史新高，隨著全美經濟陸續解封、重啟失業情形正逐漸改善，讓市場看好經濟活動會逐步回復正常，對股市持續帶來正面挹注。 (工商 ) #全球 #逐漸 #步上 #正軌 #美股 也許您會感興趣 財經熱門新聞 庫存爆量也沒救！美精準打擊要害 外媒驚爆華為還能活… - 財經 疫情解封買氣回來吧！ 威力彩7億頭獎號出爐 - 財經 沒華為就慘了？台積電7月恐有大事發生 - 即時 改車超過1.5萬元 要加課15％以上貨物稅 - 財經 - 工商 外資倒貨6千億認錯！小心台股「恐怖天花板」 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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