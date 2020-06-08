6月5日當周公布的美國經濟數據多數皆有改善，其中就業報告超大幅優於預期，非農就業重回增長，失業率也下滑，大幅提振市場對經濟復甦的信心。投信法人指出，美國經濟逐漸步上正軌，美股長線看俏。

日盛全球智能車基金經理人馮紹榮表示，ECB購債規模再提升，種種利多帶動先前受疫情影響較深的能源、金融、工業等類股強勢反彈，那斯達克指數仍在6月5日盤中改寫歷史新高，隨著全美經濟陸續解封、重啟失業情形正逐漸改善，讓市場看好經濟活動會逐步回復正常，對股市持續帶來正面挹注。

(工商 )