近期全球央行周登場，繼上周歐洲央行決議加碼6,000億歐元救市後，本周焦點轉向美國。儘管市場預期，美國聯準會（Fed）本次應傾向按兵不動，維持現行寬鬆措施；投信法人認為，零負利率環境已經確立，將壓低公債殖利率水準，讓債信品質相當、收益性更好的投資級債，吸引力浮現。

全球央行近期陸續召開利率決策會議，上周由歐洲央行打頭陣，政策利率雖然維持不變，卻宣布增加6,000億歐元的購債計畫，總購債規模達到1.35兆歐元，而且計畫有效期限從今年底延續到明年6月底為止。

美、日、英等國央行將在未來兩周內接棒，召開決策會議，投資人尤其關注美國聯準會（Fed）政策動向。根據資料顯示，6月隱含利率為0.063％，落在現行0～0.25％的政策利率區間，顯示這次會議中，利率政策將傾向按兵不動，並仍將維持現行寬鬆措施。

第一金美國100大企業債券基金經理人許書豪表示，歐洲央行基準利率目前已凍結在零水位，存款利率更停留在-0.5％；美國尚維持在0％以上。在經濟完全回復常態、通膨接近預期目標之前，歐美兩大央行利率都會維持在當前或更低水平。

許書豪強調，零負利率環境已經確立，將壓低全球公債殖利率水準。以美國10年期公債為例，今年殖利率會在0.3～0.9％區間來回波動，明、後兩年也同樣落在相對偏低區間，讓債信品質與公債差不多，而收益性卻更好的投資級公司債，吸引力浮現。

許書豪指出，3月時，美國投資級債信用利差一度飆高到374個基本點，爾後，美國聯準會（Fed）祭出寬鬆與購債政策，信用利差迅速收斂到210個基本點附近，預估今年底有機會再下探到180個基本點，未來1～2年進一步下探到150個基本點以下，建議投資人應長期投資並持有。

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