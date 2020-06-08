張立昂第一集就被親姊姊追殺。（三立提供）

台視、三立週日新偶像劇《浪漫輸給你》7日首播開出好成績，位居同時段冠軍，全體平均收視0.85，最高收視1.06落在女主角宋芸樺出動空拍機偷窺張立昂，男主角張立昂卻笑說霸道總裁不好當，他第一集就有墜樓、裸上半身洗澡的橋段，不僅在超過三層樓以上的高度吊鋼絲，且全程自己來，不靠替身，拍攝淋浴濕身戲時，和這場戲不相干的宋芸樺還是忍不住躲在淋浴間外的浴缸裡偷窺他洗澡，笑稱：「太養眼了！」

張立昂第一集就墜樓，拍攝現場超過三層樓高，他雖是第一次吊鋼絲卻很有自信，「吊鋼絲的身材一定要很好，覺得自己沒問題。」雖然實際上場後還是有點害怕，但在空中吊鋼絲的帥氣模樣也讓一旁的工作人員笑誇：「張立昂的腰真的很棒，很可以！」他也對自己的腰力也頗自豪，稱平常重訓都有特別在練，還開玩笑給在空中吊鋼絲的自己取了「笑傲飛鷹」的封號。

張立昂第一集就與姊姊廖奕琁有衝突戲。（三立提供）

宋芸樺演出自然。（三立提供）

廖奕琁一甩在《三明治女孩的逆襲》中「知心姐」的氣質模樣，一上場就是一襲俐落白色套裝配上鮮豔紅唇，網友直呼整個大變身超有氣勢。她劇中飾演的大小姐充滿叛逆狠勁，每次開口都是任性又刻薄，使壞模樣讓觀眾恨得牙癢癢，和張立昂更上演家庭鬥爭，背後懸空在高樓上被張立昂掐脖子，這場戲也讓她坦承有點怕，但仍努力拍完，讓其他演員和觀眾直呼敬業。

(中時 )