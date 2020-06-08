《超級偶像》冠軍歌手張語噥新推首張創作專輯《Sammy 1.0》，隨著疫情趨緩，宣傳行程馬不停蹄，拍攝這天，只能與另名主角BMW M235i xDrive Gran Coupe短暫相處，結束拍即隨即趕赴台中參加校園演唱會。也許是爸爸曾經擁有過BMW而感到親切，她笑說小時候最開心的就是坐在後座對著窗外唱歌。

張語噥說，小時候家境不錯，還以為所有同學都和她一樣，都是爸爸開車接送，但是隨著父親辭世後，才知道父愛的珍貴，現在的她更加惜福，前陣子母親汰換家中開了十多年的老車，心中還是有些許不捨，「車子就像家人一樣陪著度過許多美好的時光。」

新專輯《Sammy 1.0》中有首「Somebody Like You」，節奏輕快、歌詞充滿正能量，是與澳洲團體「Sheppard」跨國合作的新曲，張語噥也參與填詞。隨著新冠疫情她所屬公司正計畫拍攝一部MV，將結合汽車快意奔馳的意象，鼓勵粉絲放開心胸走出戶外，迎向新的生活。

試駕車BMW M235i xDrive Gran Coupe，在品牌家族中算是身材嬌小的性能版小車，特別的是它採取四門五座設定，可滿足車主同時想擁有酷炫外型、一流操控性能和多人乘載的實用功能，它還配備了最新的智慧科技，不但提供主動車距定速控制，也具備自動停車輔助功能，只要蒐尋好停車空位就能自動把車停好。

若車主想來段熱血操控，試駕車搭載的2.0L直列四缸引擎可提供306hp/450Nm的最大動力輸出，搭配8速手自排變速箱及xDrive智慧型可變四輪傳動系統，提供車隨意走的靈活駕馭感受，甚至還提供Launch Control彈射起步功能，可在起步的當下就能享有最高扭力，體驗0-100km/h加速4.9秒的快意。

試駕車還有許多貼心的科技配備，例如列為標配的手機數位鑰匙功能，車主可透過具備NFC通訊技術且符合規格的智慧型手機，只要靠近車門把手即可輕鬆上鎖、解鎖車輛，最多還可與5位家人、朋友分享手機數位鑰匙，車主更可選擇輕薄、便於收納在皮夾內卡片鑰匙取代傳統鑰匙。

此外，智慧Comfort Access免鑰匙系統功能更有趣，車主在攜帶鑰匙時，只要離開或靠近車輛約2.5m，系統即會感應到並自動上鎖、解鎖，當車主靠近車輛約3m時，車輛更會啟動BMW字樣的迎賓投射燈，投射在前門的地面，給予車主獨一無二的專屬感受。

雖然拿到駕照2年，但張語噥還是不太敢開車上路。（粘耿豪攝）

雙前座為M款跑車座椅，腰部可電動調整寬窄，能更加貼合乘客身形。（陳大任攝）

M款多功能方向盤較一般方向盤更粗，皮質下襯著軟墊，可更貼合手掌。（陳大任攝）

環艙氣氛燈可調整多種顏色及亮度，為車室變換不同氣氛。（陳大任攝）

後座空調出風口下方2個USB Type C插孔方便充電。（陳大任攝）

全景式電動天窗選配價7萬元。（陳大任攝）

尾燈造型有如高跟鞋，相當搶眼，矩形排氣尾管凸顯運動性格。（陳大任攝）

車主可選擇以輕薄的卡片鑰匙取代體積較大、較重的傳統鑰匙。（陳大任攝）

(中時 )