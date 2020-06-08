根據市場研究機構國際數據資訊（IDC）最新調查指出，台灣平板電腦及智慧型手機因新冠肺炎疫情衝擊，市場總量倒退9年。

IDC的數據顯示，2020年第一季平板電腦年對年下滑達46.3％，幾乎是對半砍的幅度，數量僅剩下13萬台。分析指出，雖然第一季商用平板的年對年成長幅度高達37.6％，但由於新冠肺炎疫情影響消費市場需求以及供應端出貨的關係，整體跌幅達55.9％。

預估因第一季供貨不穩定的關係，將影響全年整體平板市場下滑24.0％，數量約76萬台。值得慶幸的，商用平板仍維持增長，年成長幅度達22.8％，市占比重提升至20.5％。

在智慧型手機方面，同樣受到新冠肺炎影響，2020年第一季台灣智慧型手機市場量為135萬台，年對年下跌18.6％。IDC分析指出，初期因供應鏈受到疫情衝擊導致工廠出貨不穩，而後又演變為全球性的經濟危機；雖然臺灣的疫情相較其他國家為輕，但仍舊因為國際緊張的氛圍而連帶減緩台灣消費者的換機需求，傾向拉長換機周期以減少非必要性支出。

再加上部分廠商無法在第一季上市新機，舊機型也因供應短缺及產品週期進入尾聲而減少出貨，使得第一季的的進貨狀況更是雪上加霜。疫情後的經濟衝擊導致消費者需求減弱的情形將會持續影響第二季甚至下半年的市場表現，直到5G商用開台，新機陸續上市才有望使下滑幅度稍作趨緩。

IDC 台灣助理分析師江靖婷表示：「預期2020第二季台灣的智慧型手機市場仍持續受到疫情影響的經濟因素，消費者偏向減少支出、拉長換機時間使市場量持續下滑，下半年也將由原本預估的年對年下跌4.8％進一步調整為下跌5.7％，2020全年下滑11.4％至572萬台。」

IDC台灣研究副總監嚴蘭欣指出，2020臺灣全年的平板電腦市場量將降至76萬台，年衰退幅度由上一季預估的13.9％擴大為24.0％。智慧型手機市場全年也將降至570萬台，年衰退11.4％。預計上述兩者的2020全年市場量因此波疫情影響，倒退至近9年新低，IDC預估要到2021年才能迎來年度正成長。

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(中時電子報)