罷韓投票剛落幕，「罷捷」團體則是聲稱重啟罷免時代力量高雄巿議員黃捷，對此，黃捷也在今(8日)做出回應，表示罷韓投票結束，高雄應該恢復平靜，但她卻被當成箭靶，報復性攻擊的對象，如果真有特定政黨操作這樣的煽動仇恨，會讓人覺得很可惡。對此，資深媒體人謝寒冰就痛批，「妳知不知道，妳的每一句話都在打自己的耳光啊？」

對於被罷免，黃捷說，她當然非常尊重公民行使他們的公民權，也覺得只要是民意的展現都非常尊重，但不希望是一個惡意的報復、沒有理由、沒有正當性的操作。這對高雄市或對全台灣的民主制度來說，都不是健康的。她也強調，「如果真有特定政黨操作這樣的煽動仇恨，會讓人覺得很可惡，因為這絕對不是高雄市民期望的。高雄市民希望的就是回歸正常，然後平靜生活。」

謝寒冰在直播中怒說，黃捷什麼五四三都搞不清楚，自己又沒有論述，所以真的要擔心的是他們，難道你們罷免就是對的，別人罷免妳就是錯的?他反對「報復式罷免」，真的沒有必要，那如果黃捷選民發起罷免，就看她會不會過，「只有韓國瑜是亂源?為何妳不是?這些罷韓不要這麼噁心，從他第一天開始就罷。」

(中時電子報)