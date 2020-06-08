美國政府限制企業出貨半導體產品給華為，全球晶圓代工龍頭台積電也在早些時間宣布有意赴美設廠，市場認為，台積電的宣示，在陸美科技戰中對公司營運影響降至最低。不過，投資人最擔憂的，就是華為在台積電貢獻14%營收比重，市場消息指出，台積電4大客戶已經追加訂單，迅速補上缺口，不過，資深半導體分析師陸行之表示，這樣的消息反而可能害了台積電。

台積電在本月以來遭三大法人連日買超，6月以來股價已經上漲8.9%，加上9日將是台積電股東常會，台積電8日收盤大漲6.5元或2.09%、報收318元，市值也突破8兆元，外資買超逾11,670張，當日成交總量42857張。

華為禁令宣告對大陸科技巨頭的封殺行動，陸美科技競爭也提升一個新層次，也預告「一球兩制」的來臨。華為海思身為台積電在2019年第二大客戶，7奈米、5奈米製程對於華為的產品來說也是影響效能關鍵，但在新禁令釋出後，華為與台積電業務往來勢必遭到阻斷。

至於供貨華為的產能缺口是否會對台積電營運造成影響？據《工商》報導，包括蘋果、高通、聯發科、超微等已向台積電大幅追加第4季7奈米訂單。雖然失去華為海思訂單，但在其他客戶補足缺口下，法人預期台積電第4季營收將與第3季持平，全年營收成長維持年增15～18％的目標仍可達成。

面對華為禁令，台積電也在禁令發布前已先替華為海思生產一批完成第一道光罩製程的晶圓，可以在寬限期到期前出貨，第3季也全力趕工，並加上蘋果、高通、聯發科、輝達等大客戶的出貨旺季，預估台積電第3季將季增5%以內。

面對這些利多消息，陸行之認為，利多新聞来解釋股價反彈現象，這樣反而會陷害台積電。陸行之也進一步解釋，市場預期拉高，台積電若無法如市場預期維持成長，庫存也會隨之提高，這對台積電未必是好事，加上華為海思二季度占比達15~20%，歐美疫情持續及美國遊行抗爭，其他客戶要全吃海思的產能，恐怕不容易。

(中時電子報)