新光三越集團旗下轉投資新光影城，全台第四店桃園青埔新光影城，將首度脫勾百貨系統首家，匯集電影、美食與購物的新形態複合式影城，預計7月15日試營運。

新光三越指出，新光影城桃園店以4億打造6,800坪複合式影城；儘管複合式影城早在近三年從秀泰影城、國賓影城等全台橫掃卡位，但此次桃園店則以脫離都會型百貨商場定位，往郊區購物中心打造新型態影食地標，主要瞄準大桃園地區與赴華泰名品城outlet購物客、以及台灣八景島的觀光客，除了影城外，國人熟悉的商場美食街專區超過20家餐廳進駐。

其中包括Texas Roadhouse德州鮮切牛排、點點心、這一小鍋、大師兄銷魂麵舖、TIGERROAR EXPRESS韓虎嘯等共計17間桃園百貨獨家餐飲。此外，新光影城自有「句商店」，則是結合迪士尼、漫威、華納、環球、日本動漫、台灣國片等眾多角色的電影周邊商品旗艦店，加上新光三越集團轉投資的蘋果專賣店iStore、與小米專賣店等3C旗艦店，有望帶動高營業額。

新光影城至今逾30個年頭，原本由西門町獅子林戲院起家，創造不少票房傳奇，自2015年獅子林改裝易名台北新光影城，而20年前更隨著新光三越台中店拓展、台南西門店拓展而開出三家店，至今全台三家店，此次桃園店宣稱脫勾百貨打造影城美食複合店，無疑成為新光影城轉型里程碑。

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