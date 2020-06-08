6/6罷韓成功，吳音寧更新了這一張照片，許多網友看了秒懂農業女神有話想說，紛紛留言「音寧很安慰，阿寧要投入補選？」(圖/摘自吳音寧FB)

6/6高雄市長韓國瑜罷免開票出爐後，韓國瑜下午5時許，率市府局處首長向2018年投票給他的89萬市民一鞠躬，發表長達10分鐘的談話內容提及「兩個感謝、三個遺憾、一個祝福」，讓韓粉聽完都心碎了。同天晚間7點59分，吳音寧更新了她的粉專封面照片，許多網友看了秒懂農業女神有話想說，紛紛留言「音寧很安慰，阿寧要投入補選？」

韓國瑜成為首位遭罷免成功的直轄市長，且同意罷免票數為93萬9090票，超過他當選時拿到的89萬2545票，震撼政壇，也持續引發外界關注。而6日罷免案確定後，韓國瑜下午5時許率行政團隊出面發表談話，表達「兩個感謝三個遺憾一個祝福」。

6日晚間7點59分，吳音寧更新了她的粉專封面照片，許多網友看了照片卻也似乎感應到農業女神有話想說，紛紛秒懂其中含意，留言「雨過天晴終有陽光」、「高雄人幫你出氣了」、「我們贏了 哈哈哈」、「阿寧要投入補選？」、「農業女神應該是感到開心吧？」、「民進黨會再提供一個位置給妳了」、「出來選市長吧！」。

(中時電子報)