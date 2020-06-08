中央氣象局指出，台灣附近的鋒面北移，明（9）日台灣附近水氣減少，中部以北、東北部仍有短暫陣雨，其他地區則有午後陣雨，氣溫方面將比今日略高。氣象專家彭啟明更透露，周三開始就會是典型夏天天氣，台灣也將正式告別梅雨季。

氣象局臉書表示，受到鋒面逐漸北移、太平洋高壓增強的影響，明日台灣附近水氣比今天略微減少，但中部以北、東北部仍有不定時局部短暫陣雨，其他地區則是多雲，午後中部地區及其他山區亦有局部短暫雷陣雨；氣溫方面整體而言，將比今天略高一些，各地高溫約為32至34度。

彭啟明在臉書《天氣風險 WeatherRisk》表示，明天開始鋒面會往北走，因此典型的夏天就會來，這波鋒面過後會完全「出梅」，未來就是關注有沒有颱風，現在的確有些預測說會跑出一個颱風，但各位看看就好，每年這時間點最尷尬，要再觀察會比較合適。

彭啟明提醒，台灣未來的溫度將逐步升高，不過這兩天早晚還會是舒服的天氣，而明天雖然會有午後陣雨，但要好好珍惜，因為接下來就將直接進入夏季了。

(中時電子報)