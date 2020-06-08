統一獅落實屬地經營，4月24起主場正式開打，球隊特別與台南市觀光旅遊局合作，觀旅局吉祥物魚頭君Sababoy也常到台南棒球場參與球賽應援，與萊恩組成「國際名獅（虱）」雙人組，從跳舞、互動及各項表演，甚至透過網路轉播紅到國外，成為今年看台新特色。

每逢周六、周日魚頭君必來到台南棒球場與球迷互動，萊恩與魚頭君Sababoy也建立良好默契與革命情感。魚頭君Sababoy是雙子座出身，就在6月13日球團特別規劃「魚頭君慶生派對」，行銷活動特別規劃一系列活動，邀請大家一起進場跟魚頭君說聲「生日快樂」。

上個月萊恩尋找消失的魚頭君來到安平漁光島虱目魚主題館，特別發現美味「虱目魚冰棒」，就在周六慶生會活動，球團特別與虱目魚主題館合作，持當日比賽門票，現場完成與魚頭君X萊恩看板合影拍照，並上傳IG、FB寫下對魚頭君慶生祝福＃魚頭君生日快樂與＃台南旅遊，即可兌換「虱目魚冰棒」一支，限量1000支，送完為止。

感謝球迷熱情進場參加「魚頭君慶生派對」，當天進場球迷均可獲得「萊恩X魚頭君麻吉夥伴」HAPPY BIRTHDAY生日明信片，共推出兩款，當日進場前1000位，均可獲得限量贈送，送完為止。除了好康禮物兌換外，當天比賽過程中魚頭君和萊恩也將帶來許多互動活動，享受歡樂生日派對。

另外，統一獅與台南市政府合作推出台南市民棒球體驗日，17、18日回饋台南市市民，凡比賽當日「現場購票」，持個人身份證明文件，凡台南市民享受超值優惠票價每張200元，每場限量200張，售完為止，邀請台南市民一起進場共襄盛舉。

(中時 )