在7日藝文場館解封後，今8日中午後開賣的節目，開始出現搶票風潮，包括新點子實驗場系列，在啟售5小時內，其中由近期竄起的新秀演員蕭東意，作品《東意在哪裡》已完成百分之96，接近完售，《如此美好》達百分之57，《從一數到五》則為百分之54，皆超過半數，《吃土》票房則是超過百分之10。

藝評人白斐嵐表示，「蕭東意的喜劇節奏感抓得很好，常有天外飛來一筆的想法，令人驚喜，值得關住。」

王靖惇的作品《如此美好》，是獻給他人生中兩個父親的作品，他表示，「我有兩個爸爸，一個是親生父親，另一個是四川爸爸，我的姨丈，小時候爸媽忙工作，我經常到姨丈家，兩家關係很緊密，但兩個爸爸，卻接連在2017、2018年過世，這部作品，希望能送給他們。」

此外，今8日開賣的還有由國家文藝獎得主魏海敏主演的《王熙鳳大鬧寧國府》，目前僅先開放國光劇團會員購買，已賣出五成票房，台中國家歌劇院演出的達康.come劇團《三口組》開放全席次售票已秒殺。

由編舞家林懷民所執導的《大家都叫我咪咪－浦契尼愛的詠嘆調》，同樣是一開賣就票房過半，以及台北市立國樂團《那疫年，我們的音樂比賽...T_T｜｜｜》，日前僅販售間隔座席次，8日全席開放販售，票房同樣突破9成。

(中時 )