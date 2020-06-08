高雄市議長許崑源在罷韓投票日晚間墜樓身亡，而桃園市議員王浩宇臉書一篇PO文，引發民眾怒火，桃園市國民黨籍議員「村長」詹江村、韓粉杏仁哥等人，今（8）日前往他的服務處抗議，有民眾更是拿雞蛋砸鐵門，期間杏仁哥與員警發生衝突，被警方強制架離，遭押上車帶走做筆錄。針對此舉，杏仁哥也在臉書發文感嘆，「我們合法申請路權，卻把我當爆(暴)民帶回警局」。

民進黨桃園市議員王浩宇，因在臉書發文挨轟消費高雄市議長許崑源，許多民眾今中午集結抗議，杏仁哥也特地北上。期間稍早杏仁哥數度在臉書開直播，怒吼「王浩呆，恁北來找你了」，沿路民眾大喊「杏仁哥加油」、「王浩宇出來」、「王浩呆有種下來」、「替許議長報仇」、「罷免王浩宇」。

今天現場有大批警力駐守，民眾舉牌抗議，警方不斷呼籲民眾冷靜，但場面仍持續失控，怒吼聲不斷。杏仁哥在直播中不斷怒吼，痛罵王浩宇，還詢問一旁民眾「我的蛋呢？我的蛋呢？」，隨後遭警方押上車帶走，抗議民眾也上前阻攔，直說「不要帶走他」。

而杏仁哥今晚也在臉書寫下，「這就是民進黨執政之下，只能有一種聲音，兩套標準。為公平正義我們要抗爭到底。」

(中時電子報)