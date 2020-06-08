印尼政府將在近期確定，是否可在在中國大陸支援、連接首都雅加達和萬隆的高速鐵路計畫中加入日本投資。印尼方面希望，上述計畫可與日方協助的雅加達與第2大城市泗水現有鐵路的準高速化計畫合併，以提高效率。印尼似乎還期待，透過這種方式刺激中國，以推動進展遲緩的高速鐵路建設工程。

印尼外長蕾特諾在6月4日的線上記者會透露，「已開始討論能否延長高速鐵路，以及將日本納入事業共同體」。

日本目前正為連接雅加達—泗水約750公里長的新鐵路計劃提供協助。在印尼政府內部，越來越多官員認為，與其從雅加達向東南和東方各自新建2條鐵路，統合為1條更有效率。

印尼佐科政權於2015年針對雅加達—萬隆的高速鐵路，接受了中國提案，以避免增加國家財政負擔。中方計畫，以時速350公里的高鐵縮短140公里的距離，將交通時間從現在的3個半小時縮短為45分鐘。2016年1月舉行動工儀式，力爭2019年開通。

但是，提供75％建設費用的中國國家開發銀行提出的貸款條件，包括要完成土地徵用，之後土地徵用陷入僵局，工程進展遲緩，預定開通時間推已延後至2021年。此外，加上新型冠狀病毒的影響，工程也被迫暫時中斷。

印尼經濟統籌部部長哈塔托更提出開通再度延後1年的建議，高鐵建設費用也將超過預算，原預計55億美元的建設費用將增至60億美元。在這樣的背景下，他建議高鐵延伸至泗水，並在此基礎上將日本納入共同事業體。

日本方面則似乎對此感到困惑。日方先前啟動雅加達—泗水間的鐵路商業化調查，如今難以改變計劃。外務省相關人士表示：「難以想像（印尼提出的方案）包含哪些內容」。關於高速鐵路計劃，當初日本政府與企業力爭以新幹線方式獲得訂單，但佐科政權選擇了中國方案。

(中時 )