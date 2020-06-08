威力彩今（8）日開獎，頭獎依然未開出，目前威力彩已經連34摃，下期（6/11）預估銷售1.5億元，頭獎累積金額預估為上看7.4億元。如1注獨得，為今年最高單注獎金。

威力彩今晚開獎號碼，第一區中獎號碼為01、08、15、16、28、33，第二區中獎號碼為06號。

(工商 )