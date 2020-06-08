越南國會8日批准「歐盟越南自由貿易協定」（EVFTA），雙方將降低或免除99％商品的關稅，該協定有助提振越南的製造業和出口，並吸引有意自大陸出走的製造商落腳越南。

越南與歐盟的自由貿易協定預計自7月起生效。歐盟將取消越南85％商品的關稅，並在未來7年逐步免除其餘關稅。越南將取消歐盟49％商品的進口關稅，在未來10年分階段取消剩餘關稅。

EVFTA於2019年6月在河內簽署，歐洲議會已於2月通過。越南國會在新冠肺炎解封後的首次集會，以94％的支持率通過該協定。

越南總理前顧問暨經濟學家Pham Chi Lan指出，在越南封城數個月抗疫，經濟正重返復甦軌道之際，EVFTA來的正是時候。

疫情暴露越南製造業高度依賴大陸的問題。越南工廠復工後，因為來自大陸的原料供應受限，以致影響產出，特別是主要出口品紡織、鞋類和電子產業。

Lan表示，新冠肺炎凸顯越南倚重大陸的情形，其他國家也發現相同的問題，包括歐盟，太過依賴大陸帶來的負面影響。在各方發現需要重新調整和多樣化供應鏈之際，EVFTA猶如即時雨。

EVFTA可望提升越南的競爭力，強化吸引力，激起有意自大陸遷廠的製造商的興趣。

EVFTA是歐盟與東協國家簽定的第二個貿易協定，歐盟目前僅與新加坡達成自由貿易協定。根據官方數據顯示，越南是歐盟在東南亞的第二大貿易夥伴，2019年雙邊貿易額達560億美元。

世界銀行5月指出，EVFTA可望在2030年前讓越南的國內生產毛額（GDP）增加2.4％，同時將出口額提升12％，讓數十萬名越南民眾脫離貧窮。

此外，匯豐銀行（HSBC）估計，EVFTA將能提升越南對歐盟的年出口額，2035年前可望增加18％。

(工商 )