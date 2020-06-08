吳夢夢宣布日本知名片商SOD合作。（圖／翻攝自IG）

網紅、情色付費平台直播主吳夢夢，曾說想成為「台灣第一女優」，日前在社群平台宣布真的將圓夢，和日本知名片商SOD確認合作，而AV達人一劍浣春秋也證實消息，並透露拍片內幕。

吳夢夢5日在社群平台表示和SOD開會談成合作計畫，將發售60分鐘的網路下載版及120分鐘的DVD版，雖然是由台灣團隊進行拍攝，但吳夢夢也開出條件，「需要日本的AV監督，我才要拍」。

吳夢夢透露正在特訓減肥。（圖／翻攝自IG）

接下來一個月，吳夢夢則會閉關減肥，並自信喊話「不可以讓台灣丟臉，不可以讓日本人覺得台灣的女優不過如此！」更PO出上健身房運動的認證照，透露這個月不只特訓運動還搭配間歇性斷食，可見想達成最好狀態的決心，直呼「台灣女優的生涯里程碑，由我創造，我才不要日本人說台灣女優才這樣而已！」

而AV達人一劍浣春秋也證實吳夢夢的確和SOD取得發片共識，但因受疫情影響，台灣和日本還沒解除邊境管制，加上作品從拍攝、後製加送審的程序，可能得花上幾個月的時間，但他對此抱持樂觀態度，「這是台灣女優及團隊第一次能將成品交由日本知名片商發行」，讓他非常期待，也希望作品能在今年發行。

(中時電子報)