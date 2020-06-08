傅子純劇中向邱子芯求婚成功。（民視提供）

傅子純、邱子芯在民視八點檔《多情城市》中飾演「黏膩CP」，日前兩人在繡球花園上演浪漫求婚，氣氛溫馨感人。邱子芯表示，有幻想過未來被求婚的模樣，會希望只有跟另一半或者只有三五朋友，因為她很怕尷尬，還是會希望不要像劇中一樣在公眾場合。劇中飾演傅子純妹妹的張郁婕，也被溫馨的求婚現場感動不已，直說這畫面真的好美，會想「婚」耶。

邱子芯表示，拍攝被求婚這場戲真的很有感，因為投入角色中，看劇本就對「高于飛」有好歸宿覺得開心，在繡球花園拍攝時，周圍都是拍婚紗的新人，氣氛非常溫馨，她也一度動容到直喊「真的很想結婚」，現階段單身的她，只能苦笑希望「Mr. right」快出現。

怕吻戲怕出名的邱子芯說，知道求婚戲有吻戲時她就非常「ㄘㄨㄚˋ」，一到現場，導演說要非常深情地擁吻，讓她忍不住腿軟並求饒，畫面搞笑逗趣。由於現場是單機拍攝，需要擁吻數次，邱子芯吻到一半忍不住向導演求救大喊「快給我氧氣罩」，驚動不少人，原來習慣拍吻戲閉氣的邱子芯，這次實在憋不住氣，所幸事後看到導演拍攝的成品，兩人直說非常完美。

(中時 )